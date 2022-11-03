Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 4 سنوات من زواجه... الأمير هاري "يتوسّل" لصديقتيه القديمتين

Lebanon 24
03-11-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1007164-638030925672505535.jpg
Doc-P-1007164-638030925672505535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت تقارير لوسائل إعلام أجنبية بأن الأمير هاري عاد للتواصل مع اثنتين من حبيباته السّابقات، بعد مرور أربع سنوات على زواجه من الممثلة الأميركية ميغان ماركل.

وربطت بعض الصحف تواصل الأمير هاري مع تشيلسي ديفي وكريسيدا بوناس برغبته في أن تتحدّثا لكاتب السيرة الذاتية الخاصّة به، لتسجيل شهاداتهما حول بعض الوقائع، وأشارت التقارير إلى أنه يبدو أن الأمير "يتوسّل" للفتاتين لكي تساهما معه في جعل مذاكّراته أكثر تشويقاً ومصداقيّة.
Advertisement

ووصفت مجلة "التايمز" موافقة تشيلسي ديفي وكريسيدا بوناس، بالخطوة "عالية المخاطر"، لأن المؤلفين الملكيين يخشون من"تذوق صديقتي هاري مرارة الذكريات عندما تخرج الأسرار مجدداً إلى النور".

هذا وتخشى الأوساط من أن تجدّد المذكّرات المعنونة "الاحتياطي"، العداءات والخلافات بما في ذلك "الاتهامات بالعنصرية" والانتقادات لكبار أفراد العائلة المالكة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:45 | 2022-11-03
11:17 | 2022-11-03
09:00 | 2022-11-03
06:00 | 2022-11-03
04:34 | 2022-11-03
04:32 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website