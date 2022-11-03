شيرين عبد الوهاب تخرج من المستشفى

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اعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن خروجها من المستشفى.وكتب على صفحته الخاصة عبر موقع فيسبوك: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من سندها في أزماتها، وأنها ستتحدث في فيديو خلال ساعات".ويأتي هذا التطور في ازمة شيرين بعد تسريب تسجيل صوتي لها خلال الساعات الماضية استغاثت من خلاله بمحاميها لمساعدتها في الخروج من المستشفى.