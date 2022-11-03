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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تخرج من المستشفى

Lebanon 24
03-11-2022 | 11:17
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اعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن خروجها من المستشفى.

وكتب على صفحته الخاصة عبر موقع فيسبوك: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من سندها في أزماتها، وأنها ستتحدث في فيديو خلال ساعات".
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ويأتي هذا التطور في ازمة شيرين بعد تسريب تسجيل صوتي لها خلال الساعات الماضية استغاثت من خلاله بمحاميها لمساعدتها في الخروج من المستشفى.
 
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