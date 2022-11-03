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فنون ومشاهير

باسم مغنية: أداء ممثلات الوطن العربي ضعيف وسطحي

Lebanon 24
03-11-2022 | 17:00
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كتب الممثل باسم مغنية تغريدة على حسابه عبر تويتر، قال فيها: "لست من هواة التعميم ولكن بات واضحا أن معظم الممثلات في الوطن العربي أصبح أداؤهن ضعيفاً وسطحياً، بعد أن كن مثالاً يحتذى من ناحية الأداء وكنت من أشد المعجبين بهن".
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ووجه باسم نصيحة لهن قائلا: "اتمنى أن يرجعن إلى الزمن الجميل والابتعاد قدر الإمكان عن عالم السوشيل ميديا والمكياج واللوك"، مرفقا تغريدته بـ هاشتاغ "أنتن ممثلات لا models".
 
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