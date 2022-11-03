باسم مغنية: أداء ممثلات الوطن العربي ضعيف وسطحي

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لست من هواة التعميم ولكن بات واضحا أن معظم الممثلات في الوطن العربي،أصبح أداؤهن ضعيفاً وسطحياً بعد أن كن مثالاً يحتذى من ناحية الأداء وكنت من أشد المعجبين بهن.اتمنى أن يرجعن إلى الزمن الجميل والابتعاد قدر الإمكان عن عالم السوشيل ميديا والمكياج واللوك#أنتن_ممثلات_لا_models#عفواً — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) November 2, 2022

كتب الممثل باسم مغنية تغريدة على حسابه عبر تويتر، قال فيها: "لست من هواة التعميم ولكن بات واضحا أن معظم الممثلات في الوطن العربي أصبح أداؤهن ضعيفاً وسطحياً، بعد أن كن مثالاً يحتذى من ناحية الأداء وكنت من أشد المعجبين بهن".ووجه باسم نصيحة لهن قائلا: "اتمنى أن يرجعن إلى الزمن الجميل والابتعاد قدر الإمكان عن عالم السوشيل ميديا والمكياج واللوك"، مرفقا تغريدته بـ هاشتاغ "أنتن ممثلات لا models".