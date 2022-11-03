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فنون ومشاهير

وفاة فنان شاب في ظروف غامضة

Lebanon 24
03-11-2022 | 15:00
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توفي الرابر المصري محمد ياسر الشهير بـ"عفريت الكلام"، وتصدر خبر وفاته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يعتبر من أشهر وابرز مغني الراب في مصر.
ويعد ياسر من أبرز مغني الراب على مستوى مصر والعالم العربي، وبدأ مشواره الفني من تسعينيات القرن الماضي. وحرص العديد من رواد السوشيال ميديا على نعي الراحل، الذي لم يعرف لغاية الآن السبب في وفاته.
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المصدر: فوشيا
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