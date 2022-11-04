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فنون ومشاهير
نجم "Friends" يحكي أسراره المؤلمة في مذكراته...
Lebanon 24
04-11-2022
|
00:35
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طرح نجم مسلسل "Friends ماثيو بيري،"، طرح مذكراته بعنوان "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" والتي كشف من خلالها عن جوانب وقصص خفية ومؤلمة عن حياته، وحكى من خلالها عن دور المسلسل الشهير في إنقاذ حياته في فترة صعبة منها.
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واحتفل ماثيو بيري، الشهير بشخصية "تشاندلر" في مسلسل "friends"، بطرح مذكراته بعنوان "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing"، ونشر فيديو ترويجي لمذكراته على حسابه بانستغرام وعلق عليها: "اليوم هو اليوم المنشود! Friends Lovers Book أخيرًا هنا.. أنا متحمس جدًا لأنني أخيرًا أشارك قصتي معكم! لقد كانت تجربة مفيدة بالنسبة لي وآمل أن تجدوا بعض المعاني فيها أيضًا"، وكشف عن تواجد نسخ الكتاب بعد فترة من الترويج له.
وحكى ماثيو بيري في مذكراته عن أسرار حياته وجوانب مؤلمة بها، وقال إنه شعر أن الوقت قد حان لمساعدة الناس من خلال قصته، وروى قصة مؤلمة حول إدمانه في فترة ما بحياته، وإن مسلسل "الأصدقاء" أنقذه من تفاقم مشكلة الإدمان، لأنه كان يضطر إلى التوقف بسبب التصوير، وقال إن زملائه في المسلسل واجهوه كثيراً وحاولوا مساعدته، مضيفًا أن جينيفر أنيستون حاولت أكثر من غيرها في مساعدته خلال هذه المحنة، لكنه لم يكن في وضع يسمح له بالتوقف.
المصدر: هي
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