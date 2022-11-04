نجل عمر الشريف: مقتنيات والدي المعروضة للبيع مسروقة!

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حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب فيها عرض مقتنيات النجم العالمي عمر الشريف للبيع في مزاد علني بفرنسا يوم 10 كانون الأول المقبل.وفي أول رد له على عرض مقتنيات والده للبيع في مزاد علني، قال طارق، نجل الراحل عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة، في تعليق على منشور للمنتج حسام العون: "أي معلومات إضافية ستكون موضع تقدير... لقد أبلغت الشرطة عن هذا الأمر هنا وفي فرنسا، هذه الأشياء إذا كانت حقيقية فهي مسروقة".وبدأت القصة عندما نشر المنتج حسام العون صوراً لمقتنيات الراحل عمر الشريف، والتي تكونت من بالطو وبطاقات مصرفية وبطاقة عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات الخيل، وعلّق عليها عبر حسابه في موقع "فيسبوك" قائلاً: "أغرب حاجة كنت أتخيل إنها ممكن تتعرض للبيع: بالطو عمر الشريف وكروته البنكية وكارت عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات الخيل".