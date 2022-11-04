تيم حسن في "الزند"‎‎... شاهدوا أول صوره (صور)

بدأ المخرج السوري سامر البرقاوي بتصوير الجزء الأول من مسلسل "الزند"، قصة وسيناريو عمر أبو سعدى وبطولة النجم تيم حسن ودانا مارديني والمسلسل من انتاج شركة صادق الصبّاح.



وظهر حسن، في الصور الحديثة لكواليس المسلسل الذي تمّ تصويره بين قريتي مشتّى الحلو والحواش في ريف حمص، وقد أرخى لحيته وشاربه بهدف تجسيد الدور الذي يعود إلى عام 1900 وما قابله من حروب وهو على ما يبدو من النوع التاريخي القريب من مسلسل "الزير سالم" واحد من أفضل المسلسلات السورية التي تميزت بأسلوبها التاريخي الخاص، وكان من بطولة الممثل المخضرم سلوم حداد وعرض منذ 20 عاماً.

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