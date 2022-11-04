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فنون ومشاهير

مخرج شهير في ذمة الله

Lebanon 24
04-11-2022 | 09:00
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نعت وزارة الإعلام الكويتية ببالغ الحزن والأسى المخرج القدير صالح الرجيب الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي من خلال العمل في إذاعة دولة الكويت لفترة طويلة أخرج خلالها العديد من البرامج الدينية والاجتماعية والتوعوية.
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ونقلت الناطقة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد في بيان صحافي تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.
 
وقالت مراد إن المخرج الراحل يُعد من المخرجين القديرين، مشيرةً الى بصماته الإبداعية المتميزة في العديد من البرامج التي هدفت الى الارتقاء بالقيم الدينية والاجتماعية مثل: "قضية للنقاش" و"مسيرة الخير" و"تباشير الصباح".

وأوضحت أن "الفقيد اكتسب احترام وتقدير كل من زامله وعاصره من مخرجين ومعدّين ومذيعين لما كان يتمتع به من التزام ورقي في التعامل والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، داعيةً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُلهم أهله الصبر والسلوان".
المصدر: لها
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