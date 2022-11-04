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فنون ومشاهير
جوني ديب.. أول رجل يشارك في عرض ريهانا للملابس الداخلية
Lebanon 24
04-11-2022
|
15:00
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من الواضح أن النجم العالمي جوني ديب يعيش مرحلة من الانطلاق، والاستمتاع بكل تفاصيل النجومية وعالم الشهرة، فبعد أن شارك في جولاتٍ غنائية عدة، وعاد إلى مهنته الرئيسية (التمثيل)، من خلال بدء تصوير أحدث أفلامه، يبدو أنه سيتجه للمشاركة في فعاليات تتعلق بالموضة والأزياء.
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ومن المتوقع أن يظهر نجم "قراصنة الكاريبي" في عرض الأزياء الخاص بالعلامة التجارية "Savage X Fenty" للملابس الداخلية، التي تملكها النجمة العالمية ريهانا.
ووفقاً لموقع الصفحة السادسة، فإن ديب سيكون ضيفًا مميزًا في ذلك العرض، الذي سيبث حصرياً عبر منصة Prime Video في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم، في 9 تشرين الثاني الحالي.
ولن يتمايل الممثل البالغ من العمر 59 عاماً على المدرج، لكنه سيظهر بدلاً من ذلك في "لحظات النجوم" الخاصة بالعرض، والتي شهدت سابقاً ظهور أمثال: سيندي كروفورد، وإريكاه بادو.
وسيكون ديب، بذلك، أول رجل يظهر في مثل هذا العرض، حيث صوّر النجم بالفعل الجزء الخاص به، والذي وصفه مخرج العرض بأنه "رائع، وأنيق".
وسينضم ديب إلى عارضات أخريات من المشاهير، تم الإعلان عن وجودهن مسبقاً في العرض السنوي، من أبرزهن: شيريل لي رالف، وكارا ديليفين، وليلي سينغ، وتراجي بي هينسون، وسيمو ليو.
المصدر: زهرة
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