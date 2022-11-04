هيفاء وهبي تنشر صوراً جديدة لها من الرياض.. شاهدوا كيف بدت!

بعد أزمة صورها الأخيرة، شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستانا أبيض.

وأرفقت هيفاء تعليقاً على الصور، قائلة: "ليلة عشاء خاصة في الرياض".

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وتفاعل عدد من الفنانين على الصور التي نشرتها هيفاء، ومنهم الفنانة إليسا التي كتبت: "صديقتي الجميلة".

يذكر أن هيفاء وهبي استأنفت تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.