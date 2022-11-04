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فنون ومشاهير

مركز العزم الثقافيّ استضاف الفنان بشار خليفة في حفل موسيقيّ

Lebanon 24
04-11-2022 | 09:35
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بدعوة من مركز العزم الثقافيّ و المركز الثقافيّ الفرنسي أحيا الموسيقار بشار مرسيل خليفة أمسيّة موسيقيّة غنائيّة  في مركز العزم الثقافيّ بيت الفن في الميناء -طرابلس.

وقد حضر الأمسيّة  حشد من المهتمين وشارك الموسيقار خليفة المغنيّة اليابانية يوركو سكيجلوكي التي غنت مجموعة من  القصائد الشعريّة التي تعالج مواضيع إنسانيّة وعاطفيّة.
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كما قدم الموسيقار خليفة معزوفات على آلة البيانو، تميزت بالفن  الراقي  المعبر عن رفض الظلم  ونالت إعجاب الحاضرين.

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