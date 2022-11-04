مركز العزم الثقافيّ استضاف الفنان بشار خليفة في حفل موسيقيّ

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بدعوة من مركز العزم الثقافيّ و المركز الثقافيّ الفرنسي أحيا الموسيقار بشار مرسيل خليفة أمسيّة موسيقيّة غنائيّة في مركز العزم الثقافيّ بيت الفن في الميناء -طرابلس.وقد حضر الأمسيّة حشد من المهتمين وشارك الموسيقار خليفة المغنيّة اليابانية يوركو سكيجلوكي التي غنت مجموعة من القصائد الشعريّة التي تعالج مواضيع إنسانيّة وعاطفيّة.كما قدم الموسيقار خليفة معزوفات على آلة البيانو، تميزت بالفن الراقي المعبر عن رفض الظلم ونالت إعجاب الحاضرين.