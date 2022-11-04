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فنون ومشاهير
بعد فوزها بـ"دعوى مضادة".. إجراء جديد ضد آمبر هيرد من طليقها
Lebanon 24
04-11-2022
|
17:00
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حرّك جوني ديب استئنافاً ضد فوز آمبر هيرد "الخاطئ" بدعوى مضادة جاءت عقب محاكمة التشهير التي أقامتها ضده.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن محامي نجم هوليوود ديب القول، إن الحكم الصادر في صالح نجمة فيلم "أكوامان" كان "معيباً للغاية"، ولكن يجب أن تظل الأحكام الصادرة في صالح ديب قائمة.
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وحصلت هيرد على تعويضات بقيمة مليوني دولار، عقب دعوى مضادة تقول فيها إنها تعرضت للتشهير من جانب آدم والدمان، أحد محامي ديب.
ونصت الدعوى المضادة على أن الممثل "مسؤول بالإنابة" عن التصريحات التي أدلى بها والدمان لصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail في 2020 والتي وصفت مزاعم العنف التي تحدثت عنها هوكس بـ"المزحة".
وكان جوني ديب قام بمقاضاة شريكته السابقة بشأن مقال كتبته هيرد لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post في عام 2018 تحدثت فيه عن تجربتها مع العنف المنزلي، والذي قال محاموه إنها اتهمته زوراً بأنه معتد.
وفي حزيران الماضي، أصدرت لجنة محلفين في محكمة فيرفاكس حكماً في صالحه ومنحته تعويضاً بقيمة 10.3 مليون دولار لتشويه سمعته.
(العربية)
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