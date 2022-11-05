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فنون ومشاهير

بعد دخولها المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة... هذه هي الحالة الصحيّة للفنانة القديرة

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:38
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كشفت ماجدة شقيقة الفنانة القديرة مديحة حمدي، خلال تصريحات صحافية، عن خروج أختها من المستشفى الذي مكثت فيه لمدة يومين لإجراء عملية جراحية في "المرارة".

وأكدت أن حمدي غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها، وأن حالتها الصحية بخير وستتلقى باقي العلاج في منزلها.
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وكانت الصفحة الرسمية للفنانة مديحة حمدي قد كشفت عن خضوعها لجراحة عاجلة يوم الخميس الماضي، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

 
 
(لها)
 
 
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