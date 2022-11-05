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فنون ومشاهير

نجل فنان معروف يخضع لعمليّة جراحية دقيقة... وهذا ما طلبه من الجمهور

Lebanon 24
05-11-2022 | 12:00
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كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خضوع نجله فتحي لعملية جراحية دقيقة.

وكتب كامل، في منشوره قائلاً: "مليون سلامة عليك يا قلب أبوك يا أغلى من نفسي، ربنا يقومك بألف سلامة، ابني فتحي في غرفة العمليات دعواتكم".
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(لها)
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