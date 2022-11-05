نجل فنان معروف يخضع لعمليّة جراحية دقيقة... وهذا ما طلبه من الجمهور

كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خضوع نجله فتحي لعملية جراحية دقيقة.



وكتب كامل، في منشوره قائلاً: "مليون سلامة عليك يا قلب أبوك يا أغلى من نفسي، ربنا يقومك بألف سلامة، ابني فتحي في غرفة العمليات دعواتكم".

Advertisement

(لها)