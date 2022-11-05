نادين نجيم في صورة عائلية جديدة.. اولادها كبروا

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نشرت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم صورةً عائليّة تجمعها بطفليها جيوفاني وهافن، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستغرام.ونالت الصورة الّتي نشرتها نادين نسيب نجيم تفاعلاً كبيراً بين متابعيها، وأثنوا على حرص نجمتهم المُفضّلة على مشاركة اللحظات العائليّة المميّزة معهم.وتمنّى معلّقون على الصورة دوام السعادة لنادين نسيب نجيم وطفليها، ودوّن البعض عبارات جميلة مثل "أحلى مامي في الدنيا".