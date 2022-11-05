Advertisement

فنون ومشاهير

نادين نجيم في صورة عائلية جديدة.. اولادها كبروا

Lebanon 24
05-11-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1007877-638032891537156270.jpg
Doc-P-1007877-638032891537156270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم صورةً عائليّة تجمعها بطفليها جيوفاني وهافن، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستغرام.

ونالت الصورة الّتي نشرتها نادين نسيب نجيم تفاعلاً كبيراً بين متابعيها، وأثنوا على حرص نجمتهم المُفضّلة على مشاركة اللحظات العائليّة المميّزة معهم.
Advertisement

وتمنّى معلّقون على الصورة دوام السعادة لنادين نسيب نجيم وطفليها، ودوّن البعض عبارات جميلة مثل "أحلى مامي في الدنيا".
 
~CursorPosition~~CursorPosition~
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2022-11-05
12:00 | 2022-11-05
09:00 | 2022-11-05
08:08 | 2022-11-05
06:38 | 2022-11-05
00:00 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website