والد حسام حبيب عن عودة شيرين لابنه: "قولتلك بلاش!"

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أثار حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى وتحسن حالتها الصحية بعد ما يقرب من شهر من احتجازها فيها.وفوجئ متابعو والد حسام حبيب على فيسبوك بنشره مجموعة تدوينات تتحدث عن رغبة بعض الأشخاص في العودة والحنين للماضي، حيث كان من ابرز المنشورات مقطع فيديو وقول مقتبس من الكاتبة آية شعيب تقول فيه: "شايفاك ياللي عايز ترجع للإكس..أفتكر إني قولتلك بلاش، الحنين للماضي منطقي بس مش مبرر".كما كان قد شارك بعد 24 ساعة فقط من خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى، منشورا قال فيه: "وتظن أنها النهاية، ثم يصلح الله كل شئ".