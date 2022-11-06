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فنون ومشاهير

هل انفصل جوني ديب عن المحامية جويل ريتش؟

Lebanon 24
06-11-2022 | 05:00
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كشفت وسائل اعلامية أجنبية عن تدهور علاقة الممثل العالمي جوني ديب بالمحامية جويل ريتش، والتي كانت قد بدأت خلال محاكمة التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

 ونفت معظم المواقع عمق العلاقة بينهما واتجاهها إلى منحى جدي، خصوصاً أنهما توقفا عن الظهور معاً، اذ تغيب ديب عن حضور حفل زفاف عائلي يخصّ ريتش في إيبيزا في نهاية الأسبوع الماضي، ما يؤكد أن العلاقة تتلاشى وقد تكون قد انتهت بالفعل.
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وفي السياق، قال صديق ديب عن هذه العلاقة: "نحن لا نتحدث عن ثنائي عادي هنا، ليست علاقة حب كبيرة ومستقرة"، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كانا معاً بأي شكل من الأشكال، وبالتأكيد لا أعتقد أنها علاقة رومانسية جادة، أو حتى علاقة مميزة".

الى ذلك، صرّح مصدر آخر: "لقد خرج لتوه من معركة قانونية ضخمة مع زوجته السابقة أمبر هيرد، من قد يرغب بعلاقة جديّة بعد ذلك؟ لقد كانت فترة مؤلمة للغاية بالنسبة إليه.. إنه جوني ديب ولا أعتقد أن علاقة جيدة قد تهمه".
 
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