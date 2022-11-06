24
o
بيروت
23
o
طرابلس
8
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل انفصل جوني ديب عن المحامية جويل ريتش؟
Lebanon 24
06-11-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل اعلامية أجنبية عن تدهور علاقة الممثل العالمي جوني ديب بالمحامية جويل ريتش، والتي كانت قد بدأت خلال محاكمة التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.
ونفت معظم المواقع عمق العلاقة بينهما واتجاهها إلى منحى جدي، خصوصاً أنهما توقفا عن الظهور معاً، اذ تغيب ديب عن حضور حفل زفاف عائلي يخصّ ريتش في إيبيزا في نهاية الأسبوع الماضي، ما يؤكد أن العلاقة تتلاشى وقد تكون قد انتهت بالفعل.
Advertisement
وفي السياق، قال صديق ديب عن هذه العلاقة: "نحن لا نتحدث عن ثنائي عادي هنا، ليست علاقة حب كبيرة ومستقرة"، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كانا معاً بأي شكل من الأشكال، وبالتأكيد لا أعتقد أنها علاقة رومانسية جادة، أو حتى علاقة مميزة".
الى ذلك، صرّح مصدر آخر: "لقد خرج لتوه من معركة قانونية ضخمة مع زوجته السابقة أمبر هيرد، من قد يرغب بعلاقة جديّة بعد ذلك؟ لقد كانت فترة مؤلمة للغاية بالنسبة إليه.. إنه جوني ديب ولا أعتقد أن علاقة جيدة قد تهمه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن الدّولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن الدّولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
13:13 | 2022-11-05
05/11/2022 01:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط ينزعج من وليد عبّود.. هكذا واجهه على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط ينزعج من وليد عبّود.. هكذا واجهه على الهواء! (فيديو)
16:49 | 2022-11-05
05/11/2022 04:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
02:05 | 2022-11-06
06/11/2022 02:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
03:15 | 2022-11-06
06/11/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ لافت جداً من فرنجية عن "حزب الله".. ماذا كشف عن الرئاسة؟
Lebanon 24
تصريحٌ لافت جداً من فرنجية عن "حزب الله".. ماذا كشف عن الرئاسة؟
14:37 | 2022-11-05
05/11/2022 02:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2022-11-06
سبب صحي وآخر أمني وراء إلغاء حفل فنان مصري شهير!
08:00 | 2022-11-06
هؤلاء المشاهير يؤمنون بوجود الأشباح.. وهذا ما حصل معهم
06:30 | 2022-11-06
الفنانة الشهيرة تتحدث للمرة الاولى عن وفاة زوجها الممثل: مات بين احضاني.. تفاصيل مؤلمة وهكذا تنبأ بمصيره
04:08 | 2022-11-06
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
02:48 | 2022-11-06
وصفه متابعون بـ "قميص نوم".. ستيفاني صليبا تُثير الجدل بدبي بفستان من الساتان! (فيديو)
02:00 | 2022-11-06
والد حسام حبيب عن عودة شيرين لابنه: "قولتلك بلاش!"
فيديو
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
06/11/2022 18:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
23:30 | 2022-11-05
06/11/2022 18:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
03:24 | 2022-10-31
06/11/2022 18:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact