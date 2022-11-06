سبب صحي وآخر أمني وراء إلغاء حفل فنان مصري شهير!

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بعدما أعلن الفنان محمد منير تأجيل حفله المقرر إقامته فى الإسكندرية، ليقام فى 2 كانون الأول المقبل، بدلاً من الخميس 10 تشرين الثاني الجارى، علمت "لها" من مصادرها المقربة من منير أن هناك سبباً صحياً وآخر أمنياً وراء تنفيذ قرار التأجيل، الأول متعلق بالحالة الصحية للفنان محمد منير الذى أرهق كثيرا عقب إحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، حيث إنه لم يكن قادراً على استكمال الساعتين المقررتين له للغناء في الأوبرا، واكتفى بما يقرب من ساعة ونصف الساعة فقط وشعر بإجهاد كبير وطلب تأجيل الحفل لعدم قدرته الصحية على إجراء بروفات وإحياء حفل، خاصة أنه كان قد أجرى عمليتين جراحيتين خلال بداية شهر تشرين الأول الماضي.والسبب الثاني كان أمنيا بالاتفاق مع الشركة المنظمة وإدارة أعمال الفنان محمد منير حيث إن الأمن رفض التجمعات في الشوارع والميادين العامة خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني حيث إن حفل الفنان تامر حسني الذى تم إقامته منذ شهر في نفس المنطقة تسبب في شلل تام للمنطقة.كانت الشركة المنظمة للحفل قد أصدرت بيانًا قالت فيه: "حرصًا وحفاظًا على أمن وسلامة جمهورنا العظيم وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة وحرصًا منا على إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينغ "محمد منير" بالإسكندرية قررنا تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة 2 كانون الأول 2022 ونعدكم بتقديم حفل للتاريخ وتقديم الكثير من المفاجآت الأيام القادمة".