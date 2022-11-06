22
o
بيروت
21
o
طرابلس
4
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
22
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سبب صحي وآخر أمني وراء إلغاء حفل فنان مصري شهير!
Lebanon 24
06-11-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أعلن الفنان محمد منير تأجيل حفله المقرر إقامته فى الإسكندرية، ليقام فى 2 كانون الأول المقبل، بدلاً من الخميس 10 تشرين الثاني الجارى، علمت "لها" من مصادرها المقربة من منير أن هناك سبباً صحياً وآخر أمنياً وراء تنفيذ قرار التأجيل، الأول متعلق بالحالة الصحية للفنان محمد منير الذى أرهق كثيرا عقب إحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، حيث إنه لم يكن قادراً على استكمال الساعتين المقررتين له للغناء في الأوبرا، واكتفى بما يقرب من ساعة ونصف الساعة فقط وشعر بإجهاد كبير وطلب تأجيل الحفل لعدم قدرته الصحية على إجراء بروفات وإحياء حفل، خاصة أنه كان قد أجرى عمليتين جراحيتين خلال بداية شهر تشرين الأول الماضي.
Advertisement
والسبب الثاني كان أمنيا بالاتفاق مع الشركة المنظمة وإدارة أعمال الفنان محمد منير حيث إن الأمن رفض التجمعات في الشوارع والميادين العامة خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني حيث إن حفل الفنان تامر حسني الذى تم إقامته منذ شهر في نفس المنطقة تسبب في شلل تام للمنطقة.
كانت الشركة المنظمة للحفل قد أصدرت بيانًا قالت فيه: "حرصًا وحفاظًا على أمن وسلامة جمهورنا العظيم وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة وحرصًا منا على إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينغ "محمد منير" بالإسكندرية قررنا تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة 2 كانون الأول 2022 ونعدكم بتقديم حفل للتاريخ وتقديم الكثير من المفاجآت الأيام القادمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب: منخفض جوي عملاق سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وأجواء باردة في هذا الموعد
02:05 | 2022-11-06
06/11/2022 02:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
جديد الكهرباء وساعات التغذية.. إليكم آخر المعطيات
03:15 | 2022-11-06
06/11/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أين انتقل جريصاتي بعد انتهاء عهد عون؟ وماذا عن علاقته بباسيل؟
Lebanon 24
أين انتقل جريصاتي بعد انتهاء عهد عون؟ وماذا عن علاقته بباسيل؟
01:45 | 2022-11-06
06/11/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسَك بها.. ماذا فعل سليم جريصاتي بـ"ساعة" سامي الجميل؟
Lebanon 24
أمسَك بها.. ماذا فعل سليم جريصاتي بـ"ساعة" سامي الجميل؟
02:45 | 2022-11-06
06/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة صباحية مرتفعة للدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
تسعيرة صباحية مرتفعة للدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
02:18 | 2022-11-06
06/11/2022 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-11-06
نجوم ابتعدوا عن عالم الشهرة.. والتحقوا بوظائف عادية
14:00 | 2022-11-06
نادين نسيب نجيم في الصورة الأولى مع سامية الجزائري.. ماذا قالت؟
08:00 | 2022-11-06
هؤلاء المشاهير يؤمنون بوجود الأشباح.. وهذا ما حصل معهم
06:30 | 2022-11-06
الفنانة الشهيرة تتحدث للمرة الاولى عن وفاة زوجها الممثل: مات بين احضاني.. تفاصيل مؤلمة وهكذا تنبأ بمصيره
05:00 | 2022-11-06
هل انفصل جوني ديب عن المحامية جويل ريتش؟
04:08 | 2022-11-06
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
فيديو
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
07/11/2022 05:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
23:30 | 2022-11-05
07/11/2022 05:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
03:24 | 2022-10-31
07/11/2022 05:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact