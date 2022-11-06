الفنانة الشهيرة تتحدث للمرة الاولى عن وفاة زوجها الممثل: مات بين احضاني.. تفاصيل مؤلمة وهكذا تنبأ بمصيره

لم يكن فراق الفنانة المصرية سحر رامي لزوجها الفنان حسين الامام بالسهل، بل كان مفجعاً لا سيما انه توفي بين احضانها.

وقد فتحت رامي ذكرياتها على اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الفنان الراحل، وتحدثت عما جرى يوم وفاته، للمرة الاولى.

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وقالت في حديثها ببرنامج "كلام الناس" إنّ زوجها توفي ليلة عيد ميلادها، فحين وصول الضيوف لاحظت انه تأخر كثيراً في الحمام، حينها توجهت للاطمئنان عليه. وقالت في حديثها ببرنامج "كلام الناس" إنّ زوجها توفي ليلة عيد ميلادها، فحين وصول الضيوف لاحظت انه تأخر كثيراً في الحمام، حينها توجهت للاطمئنان عليه.

وأضافت أنها نادته، فطلب منها أن تفتح له الباب لأنه لم يعد قادراً على التنفس، وتابعت: "بعد اخراجه الى غرفة النوم وقع بين احضاني على السرير وفي أقل من 5 دقائق توفي وانا لم أكن اعلم ماذا يحصل ولم نجد الوقت لنسعفه".

وقالت رامي حديثها، خلال لقائها في ، قائله إن زوجها الراحل لم يكن يعاني من أي أمراض. وبعد تشخصي سبب الوفاة أكد الاطباء انّه اصيب بجلطة مفاجئة في الشريان التاجي، ولا يمكن أن يتم الانقاذ الا بابرة الأدرينالين في القلب وفي خلال 10 دقائق، ولو اعطاها الاطباء له ستؤدي الى اثار جانبية سيئة مثل الشلل او العمى".

وكشفت سحر انّ زوجها تنبأ بوفاته، حيث أخبرها في أحد المرات انه سيموت خلال عزيمة.