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فنون ومشاهير

زوج فنانة عربية شهيرة يخرج عن صمته بعد إعلانها طلاقهما

Lebanon 24
07-11-2022 | 05:00
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علّق مدرب الملاكمة ورجل الأعمال الأميركي ألهيم ستاركس على إعلان زوجته الفنانة السعودية داليا مبارك خبر طلاقهما أمس.

وقال في فيديو قصير نشره عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابه على تطبيق "إنستغرام": "أحب داليا وأتمنى لها كل التوفيق".
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وكانت مبارك أعلنت الطلاق بقولها: "فيه شخص بيني وبينه عشرة 7 سنوات وكانت 7 سنوات حلوين قربنا فيهم من بعض اتعلمنا فيهم من بعض وحبنا لي لي وجاز".

وأضافت عن سبب الإنفصال: "وصلت لقناعات في حياتي أن في التخلي حب ، لما تتخلين عن الحب يكون فيه حب كل واحد فينا اختار اتجاهاً في الحياة".

وتابعت: "أكيد فيه حب واحترام نبغي الأحسن لبناتنا وأنا أكيد أتمنى له كل الخير ونربي لي لي وجاز في بيئة متزنة أتمنى له كل التوفيق هو أكيد اليوم فخور بنجاحي وأنا فخورة بنجاحه".

وختمت: "كل الناس اللي متزوجين عارفين أنها مجرد تفاصيل اللي يبقى هو الحب والاحترام، وأنا فخورة أننا أخذنا الموضوع بشكل حضاري وأتمنى له التوفيق".

يُذكر أن لمبارك وألهيم طفلتان، الأولى اسمها ليلي سمر أنجبتها المغنية الخليجية في عام 2018 بالولايات المتحدة الأميركية، والثانية اسمها جاز، ووضعتها في عام 2021 في المملكة العربية السعودية، واختارت اسمها تيمناً بنوع الموسيقى المفضل لزوجها حينئذ.
المصدر: لها
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