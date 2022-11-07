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فنون ومشاهير

"عاهر وولاد كلب".. هيفا وهبي تخرج عن صمتها وتشن هجوما عنيفا على هؤلاء! (صورة)

Lebanon 24
07-11-2022 | 00:02
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بعد حملة التنمر والانتقادات التي طالتها مؤخرا بسبب إنتشار صور لها ظهرت فيها بملامح وجه مشوهة وبتجاعيد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، شنت الفنانة هيفا وهبي هجوما عنيفا على الحاقدين وعلى كل من ساهم بترويج هذه الصور وتركيبها وذلك عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

 

فقد قامت هيفا بنشر الصورة التي انتشرت خلال حفلها الأخير في موسم الرياض بالسعودية وكتبت معلقة عليها بأقوى رد: "شو بتقدروا تعملوا اعملوا اكتر اوسخ من هيك بعد ما خلق واللي انتوا عاملينوا فيي وفملامحي هو شبه نفسياتكم الوسخة هيدا لون الحقد الي فيكم هيدي ملامح الشياطين الى جواتكم مش ناقص غير تطلعولي انياب حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كتار وكمان رجال منسونة اكتر وان كان بتعبر عن شي فهي تعبير عن انكم ولاد كلاب ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام من اول من صور ولعب بخلقتي والباقي إنتوا عارفينه وبالاخر بيجيك واحد عاهر بيقلك مين دیه؟ هي ديه حقيقتها ديه يا ذكر إلي انت وغيرك بتأكلوا عيش لما تجيبوا سيرتها وللبقية تتمة دی " ..

 

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المصدر: "رصد" لبنان 24
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