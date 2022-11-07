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فنون ومشاهير

مذيعة الـ MTV تُثير الجدل.. عايدت نفسها بطريقة غريبة! (صورة)

Lebanon 24
07-11-2022 | 03:30
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نشرت مذيعة الـ mtv اليان خوند صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت اليان أمام قالب حلوى مميز وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها.

 

وعلقت على الصورة بالقول: "شكرًا يا أنا! شكرًا لنفسي التي تحملت وتعثرت وسقطت وعادت لنهوض من جديد رغم كل شيء! شكرًا لروحي المرحة ومتفائلة دومًا مهما حدث! شكرًا لعقلي العظيم قوتي وثقتي ! شكرًا يا أنا لأنني حققت كل رغباتي وأمنياتي! شكرًا للطفلة الصغيرة بداخلي والشابة العاقلة في روحي! شكرًا يا أنا! وكل عام وأنا بخير".

 

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A post shared by Eliane KHAWAND | اليان خوند (@eliane_khawand)


 
 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا لها عيدا سعيدا.

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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