مذيعة الـ MTV تُثير الجدل.. عايدت نفسها بطريقة غريبة! (صورة)

نشرت مذيعة الـ mtv اليان خوند صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت اليان أمام قالب حلوى مميز وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها.

وعلقت على الصورة بالقول: "شكرًا يا أنا! شكرًا لنفسي التي تحملت وتعثرت وسقطت وعادت لنهوض من جديد رغم كل شيء! شكرًا لروحي المرحة ومتفائلة دومًا مهما حدث! شكرًا لعقلي العظيم قوتي وثقتي ! شكرًا يا أنا لأنني حققت كل رغباتي وأمنياتي! شكرًا للطفلة الصغيرة بداخلي والشابة العاقلة في روحي! شكرًا يا أنا! وكل عام وأنا بخير".

وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا لها عيدا سعيدا.