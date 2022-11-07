طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل

أثار الفنان المصري عمر كمال جدلا بعد ظهوره في مقطع فيديو يجمعه بسيدة الأعمال ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعد تردد أنباء عن زفافهما أخيرًا، وسط نفي الثنائي.

ويبدو أن كمال نشر الفيديو عبر صفحته على فيسبوك عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور دقائق معدودة من نشره.

ورغم حذف الفيديو سريعا، إلا أن المقطع شاهده عدد كبير من المتابعين، وانهالت التعليقات عليه، إلى أن قام عمر بحذفه من جميع المنصات، لكنه من الواضح أنه نسي حذفه من صفحته الرسمية على يوتيوب".

وصُدم الجمهور بظهور ندى الكامل إلى جانب عمر كمال، وبدى واضحا عليهما العلاقة الوطيدة التي تجمعهما، وأرفق الفيديو بعبارة: "بحبه طبعًا".

وأطلت كامل خلف عمر، وهي ترتّب شعرها بيديها، مرتدية ملابس النوم داخل المنزل، ليؤكد الكثير من المتابعين أنهما تزوجا بالفعل كما تم الحديث عن ذلك أخيرًا، ولكن الثنائي لا يريد إعلانه رسميًا.

وخلال الفيديو، استعان عمر كمال بأحد تصريحاته ضمن لقاء إعلامي، قال من خلاله: "بحبه طبعًا، محبوش ليه، هو مأذنيش في حاجة، بحب أسمعه"، وهو الصوت الذي انتشر أخيرا بشكل كبير عبر تطبيق تيك توك وتفاعل معه عدد واسع من المتابعين، الذين أرفقوه بتعليقات لمواقف حياتية مختلفة بشكل ساخر.

وكان عمر كمال، قد نفي في وقت سابق زواجه من ندى الكامل، كما نفت الأخيرة، شائعة ارتباطها وزواجها قريبا من الأول كما أشيع على مواقع التواصل، وذلك ردا على أحد متابعيها على إنستغرام بعدما سألها عن حقيقة زواجها.

(فوشيا)