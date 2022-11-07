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فنون ومشاهير
وفاة شقيق فنان شهير بعد صراع مع المرض.. تفاصيل مؤلمة يرويها عن سبب الموت
Lebanon 24
07-11-2022
|
08:00
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أعلن الفنان نادر أبو الليف عن وفاة شقيقه الأكبر بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان محجوزاً في أحد المستشفيات في غيبوبة.
وقال الفنان المصري إنّ صلاة الجنازة على الفقيد الراحل سوف تُقام في المسجد العامري بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد صلاة العصر اليوم، على أن تقام مراسم العزاء في مسجد المندرة البحرية بالإسكندرية بعد صلاة المغرب.
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وكان شقيق أبو الليف قد مر بأزمة صحية طوال الأيام القليلة الماضية وتم حجزه بالمستشفى لمدة تقارب الثلاثة أيام.
وقال أبو الليف في تصريحات تناقلها العديد من المواقع الإخبارية إن شقيقه في حالة صحية حرجة نتيجة إصابته بانسداد رئوي حاد، مضيفاً أن شقيقه تم حجزه في مستشفى خاص بمصر الجديدة منذ ثلاثة أيام ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الجسم وصلت إلى 12% وهي نسبة خطِرة جداً تسببت في دخوله بغيبوبة، مشدداً خلال تصريحاته الإعلامية مع بداية مرض شقيقه على أنه يمر بحالة حرجة طالباً من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.
المصدر: لها
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