وفاة شقيق فنان شهير بعد صراع مع المرض.. تفاصيل مؤلمة يرويها عن سبب الموت

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أعلن الفنان نادر أبو الليف عن وفاة شقيقه الأكبر بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان محجوزاً في أحد المستشفيات في غيبوبة.وقال الفنان المصري إنّ صلاة الجنازة على الفقيد الراحل سوف تُقام في المسجد العامري بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد صلاة العصر اليوم، على أن تقام مراسم العزاء في مسجد المندرة البحرية بالإسكندرية بعد صلاة المغرب.وكان شقيق أبو الليف قد مر بأزمة صحية طوال الأيام القليلة الماضية وتم حجزه بالمستشفى لمدة تقارب الثلاثة أيام.