أهل زوجها طردوها من المنزل ووجهوا اليها كلاما قاسيا.. ماذا حصل مع جويل بدر؟ (فيديو)

انتشرت معلومات نقلا عن مصادر مقربة من المتصححة جنسيا جويل بدر عن خلاف حاد وقع بينها وبين زوجها اوصل اهله الى طردها من منزله.

واضافت المصادر ان اهل زوج جويل لم يكتفوا بطردها فحسب، بل نعتوها بالـ "ذكر"، وان الزوجين في طريقهما الى الطلاق.

وكانت جويل قد انفعلت وانسحبت من برنامج "حقك بإيدك" الذي استضافها منذ ايام، بعد توجيه سؤالا اليها حول زواجها.

ورفضت جويل الاجابة حيث قالت: "لا ما راح جاوب، لأنه أنا اليوم طالعة بصفتي جويل بدر، ما أنا طالعة بصفتي امرأة متزوجة".

وأضافت جويل نافية طلاقها: "أنا متزوجة بس ما بدي أحكي بالموضوع، ما أنا مطلقة لا هي أنا لابسة المحبس، بس ما راح أحكي، ما راح أحكي لأنه بكفي اللي جاني في حياتي".

(الجديد)