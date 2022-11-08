Advertisement

فنون ومشاهير

أهل زوجها طردوها من المنزل ووجهوا اليها كلاما قاسيا.. ماذا حصل مع جويل بدر؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2022 | 00:01
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشرت معلومات نقلا عن مصادر مقربة من المتصححة جنسيا جويل بدر عن خلاف حاد وقع بينها وبين زوجها اوصل اهله الى طردها من منزله.

 

واضافت المصادر ان اهل زوج جويل لم يكتفوا بطردها فحسب، بل نعتوها بالـ "ذكر"، وان الزوجين في طريقهما الى الطلاق.

 

وكانت جويل قد انفعلت وانسحبت من برنامج "حقك بإيدك" الذي استضافها منذ ايام، بعد توجيه سؤالا اليها حول زواجها.

 

ورفضت جويل الاجابة حيث قالت: "لا ما راح جاوب، لأنه أنا اليوم طالعة بصفتي جويل بدر، ما أنا طالعة بصفتي امرأة متزوجة".

 

وأضافت جويل نافية طلاقها: "أنا متزوجة بس ما بدي أحكي بالموضوع، ما أنا مطلقة لا هي أنا لابسة المحبس، بس ما راح أحكي، ما راح أحكي لأنه بكفي اللي جاني في حياتي".

(الجديد)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-11-08
04:11 | 2022-11-08
04:00 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
00:53 | 2022-11-08
16:00 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website