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فنون ومشاهير

"أنتن ممثلات لا عارضات أزياء".. باسم مغنية ينتقد استعراض بعض الفنانات

Lebanon 24
08-11-2022 | 02:00
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انتقد الفنان اللبناني باسم مغنية الممثلات، اللواتي تحوّلن إلى عارضات أزياء، ولم يبقين فنانات لهن مستوى فني عظيم.

وأكد باسم أنه بات واضحاً أن معظم الممثلات في الوطن العربي، أصبح أداؤهن ضعيفاً بعد أن كن مثالاً يُقتدى به.
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وكتب باسم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لست من هواة التعميم ولكن بات واضحاً أن معظم الممثلات في الوطن العربي، أصبح أداؤهن ضعيفاً وسطحياً بعد أن كن مثالاً يحتذى من ناحية الأداء وكنت من أشد المعجبين بهن".

ووجه باسم نصيحة للممثلات في ختام تغريدته، وقال: "أتمنى أن يرجعن إلى الزمن الجميل والابتعاد قدر الإمكان عن عالم السوشيل ميديا والمكياج واللوك"، مرفقاً التغريدة بهاشتاغ "أنتن ممثلات لا models.. عفواً".

وانقسمت آراء عدد كبير من متابعي باسم، على ما احتوته تغريدته بين مؤيد ومعارض.

 

المصدر: سيدتي
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