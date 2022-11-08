مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: انفصلت عنها فنياً لهذا السبب

كشف ميمي فؤاد مدير أعمال شيرين عبدالوهاب، أنه في الوقت الحالي لا يعمل معها، مشيراً إلى أن علاقتهما قائمة على المستوى الشخصي ولكن لا يعملان سويًا.

وقال ميمي فؤاد في تصريحات لـ "القاهر 24": "انفصلنا في الشغل بسبب الظروف الحالية، وقررت انفصل علشان أرفع عنها الحرج".

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وأضاف: أنا أصغر من أني أقول أني سبت شيرين، هي نجمة كبيرة وأختي ولو محتاجة مني أي حاجة مش هتأخر لكن على مستوى الشغل مش بعض، وهي حبيبتي ونفسي ربنا يكرمها على المستوى الشخصي.

وتابع: لو شيرين طلبت حاجة مش هتأخر لكن مفيش ظروف مناسبة حاليا للشغل معها، والتواصل صعب وقليل مع شيرين وربنا يكتب لها كل الخير مفيش ظروف مناسبة للتعاون حاليا.

ونفى ميمي فؤاد الأنباء التي زعمت تركه العمل مع شيرين عبد الوهاب، بسبب تدخلات طليقها حسام حبيب.

وكان عمرو أديب طمأن الجمهور على شيرين عبدالوهاب، وكشف تفاصيل مكالمته لها بعد خروجها من المستشفى، مؤكدًا أنها أكدت له أنها بخير وستعود أفضل من السابق.

كما كشف خلال برنامجه الحكاية أنها أبلغته أن يخبر الجمهور أن الصورة المنتشرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حسام حبيب غير حقيقية.

وأضاف: لما كلمتها كانت هادية وبتضحك وبتنكت، وعندها تقدير لكل اللي وقفوا جنبها، وهي ست قوية وقادرة تتخطى اللي حصل، وإن شاء الله نشوفها في حفلات قريب، وهي مطربة العالم العربي، وبنفتخر بشيرين زي ما بنفتخر بكل نجوم الوطن العربي، هتسمعوا صوتها قريب، ومعرفتي أن الناس اللي بتتعالج بهذا الشكل بياخدوا وقت، ومبيرجعوش 100 % على طول ونتمنى ترجعلنا جميعًا.