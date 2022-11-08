Advertisement

فنون ومشاهير

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: انفصلت عنها فنياً لهذا السبب

Lebanon 24
08-11-2022 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1008564-638034908578576454.jpeg
Doc-P-1008564-638034908578576454.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف ميمي فؤاد مدير أعمال شيرين عبدالوهاب، أنه في الوقت الحالي لا يعمل معها، مشيراً إلى أن علاقتهما قائمة على المستوى الشخصي ولكن لا يعملان سويًا.
وقال ميمي فؤاد في تصريحات لـ "القاهر 24": "انفصلنا في الشغل بسبب الظروف الحالية، وقررت انفصل علشان أرفع عنها الحرج".
Advertisement
وأضاف: أنا أصغر من أني أقول أني سبت شيرين، هي نجمة كبيرة وأختي ولو محتاجة مني أي حاجة مش هتأخر لكن على مستوى الشغل مش بعض، وهي حبيبتي ونفسي ربنا يكرمها على المستوى الشخصي.
وتابع: لو شيرين طلبت حاجة مش هتأخر لكن مفيش ظروف مناسبة حاليا للشغل معها، والتواصل صعب وقليل مع شيرين وربنا يكتب لها كل الخير مفيش ظروف مناسبة للتعاون حاليا.
ونفى ميمي فؤاد الأنباء التي زعمت تركه العمل مع شيرين عبد الوهاب، بسبب تدخلات طليقها حسام حبيب.
وكان عمرو أديب طمأن الجمهور على شيرين عبدالوهاب، وكشف تفاصيل مكالمته لها بعد خروجها من المستشفى، مؤكدًا أنها أكدت له أنها بخير وستعود أفضل من السابق.
 
كما كشف خلال برنامجه الحكاية أنها أبلغته أن يخبر الجمهور أن الصورة المنتشرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حسام حبيب غير حقيقية.
 
وأضاف: لما كلمتها كانت هادية وبتضحك وبتنكت، وعندها تقدير لكل اللي وقفوا جنبها، وهي ست قوية وقادرة تتخطى اللي حصل، وإن شاء الله نشوفها في حفلات قريب، وهي مطربة العالم العربي، وبنفتخر بشيرين زي ما بنفتخر بكل نجوم الوطن العربي، هتسمعوا صوتها قريب، ومعرفتي أن الناس اللي بتتعالج بهذا الشكل بياخدوا وقت، ومبيرجعوش 100 % على طول ونتمنى ترجعلنا جميعًا. 
المصدر: القاهرة 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-11-08
04:11 | 2022-11-08
04:00 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
00:01 | 2022-11-08
16:00 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website