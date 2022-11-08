21
o
بيروت
22
o
طرابلس
14
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لفتة إنسانية من تامر حسني في حفله الأخير.. ماذا فعل؟
Lebanon 24
08-11-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيا الفنان تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الاستقبال لطلاب إحدى الجامعات والتي أضاءت سماء العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المشاهد التي لفتت الانتباه، وجود عدد كبير من الطلاب وأصدقائهم خارج أسوار الجامعة ممن حضروا بعد إغلاق الأبواب حيث فضّلوا الاستمتاع مع نجمهم ولو من الخارج.
Advertisement
ولاحظ تامر عدداً كبيراً من العاملين في بناء منشآت العاصمة الإدارية يقفون بجوار الطلاب خارج أسوار الجامعة للاستماع إليه، وهو ما جعله يطالب المقربين منه وإدارة أعماله بضرورة توفير تصاريح إقامة حفل ترفيهي خاص لهؤلاء العمال يحييه مجاناً لهم في لفتة إنسانية وتشجيعاً ودعماً منه للسواعد التي تبذل الجهد وتتفانى لإبراز الواجهة الحضارية الاستثمارية التي تستحقها مصر.
واشتعلت أجواء الحفل بمجرد صعود تامر الى خشبة المسرح وهو يردّد أغنية "حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك"، كما حرص على توجيه التحية الى الجمهور على حفاوة الاستقبال.
وأشعل تامر وصلات الرقص المتتالية بعدد من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يأنا يا مفيش"، "ارجعلي"، "قسمة ونصيب" ... بالإضافة إلى أغانٍ من ألبومه الأخير "عشأنجي"، بينها: "خدنا مناعة"، "أحلى كلام"، "مابجيش بالطريقة دي"، "زي الأيام دي"، "سجل يا تاريخ"، "سواحنا"، و"ليه طله".
وخلال الحفل، قدّم تامر حسني عدداً من المواهب الغنائية المميزة ممن شاركوه تقديم أغنية "كفاياك أعذار"، والتي نالت استحسان الجمهور.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر مُفاجأة عن سحوبات الدولار.. إليكم ما تفعله المصارف
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن سحوبات الدولار.. إليكم ما تفعله المصارف
15:06 | 2022-11-07
07/11/2022 03:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة من قبل الصرافين.. لهذا السبب ارتفع أمس سعر الدولار
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة من قبل الصرافين.. لهذا السبب ارتفع أمس سعر الدولار
02:15 | 2022-11-08
08/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر العاجل
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر العاجل
13:32 | 2022-11-07
07/11/2022 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
12:33 | 2022-11-07
07/11/2022 12:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-11-07
07/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2022-11-08
لطيفة تدعم المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم (فيديو)
04:11 | 2022-11-08
ممثل مشهور.. هذا هو أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة!
04:00 | 2022-11-08
بعدما فقدت شقيقها منذ 10 أيام.. المؤت يؤلم مُجدداً الفنانة الشهيرة
02:00 | 2022-11-08
"أنتن ممثلات لا عارضات أزياء".. باسم مغنية ينتقد استعراض بعض الفنانات
00:53 | 2022-11-08
مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: انفصلت عنها فنياً لهذا السبب
00:01 | 2022-11-08
أهل زوجها طردوها من المنزل ووجهوا اليها كلاما قاسيا.. ماذا حصل مع جويل بدر؟ (فيديو)
فيديو
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
08/11/2022 17:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أهل زوجها طردوها من المنزل ووجهوا اليها كلاما قاسيا.. ماذا حصل مع جويل بدر؟ (فيديو)
Lebanon 24
أهل زوجها طردوها من المنزل ووجهوا اليها كلاما قاسيا.. ماذا حصل مع جويل بدر؟ (فيديو)
00:01 | 2022-11-08
08/11/2022 17:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا يخرج مسرعا من قمة المناخ بمصر.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا يخرج مسرعا من قمة المناخ بمصر.. ماذا حصل؟ (فيديو)
00:00 | 2022-11-08
08/11/2022 17:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact