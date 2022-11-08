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فنون ومشاهير

لفتة إنسانية من تامر حسني في حفله الأخير.. ماذا فعل؟

Lebanon 24
08-11-2022 | 08:00
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أحيا الفنان تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الاستقبال لطلاب إحدى الجامعات والتي أضاءت سماء العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المشاهد التي لفتت الانتباه، وجود عدد كبير من الطلاب وأصدقائهم خارج أسوار الجامعة ممن حضروا بعد إغلاق الأبواب حيث فضّلوا الاستمتاع مع نجمهم ولو من الخارج.
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ولاحظ تامر عدداً كبيراً من العاملين في بناء منشآت العاصمة الإدارية يقفون بجوار الطلاب خارج أسوار الجامعة للاستماع إليه، وهو ما جعله يطالب المقربين منه وإدارة أعماله بضرورة توفير تصاريح إقامة حفل ترفيهي خاص لهؤلاء العمال يحييه مجاناً لهم في لفتة إنسانية وتشجيعاً ودعماً منه للسواعد التي تبذل الجهد وتتفانى لإبراز الواجهة الحضارية الاستثمارية التي تستحقها مصر.

واشتعلت أجواء الحفل بمجرد صعود تامر الى خشبة المسرح وهو يردّد أغنية "حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك"، كما حرص على توجيه التحية الى الجمهور على حفاوة الاستقبال.

وأشعل تامر وصلات الرقص المتتالية بعدد من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يأنا يا مفيش"، "ارجعلي"، "قسمة ونصيب" ... بالإضافة إلى أغانٍ من ألبومه الأخير "عشأنجي"، بينها: "خدنا مناعة"، "أحلى كلام"، "مابجيش بالطريقة دي"، "زي الأيام دي"، "سجل يا تاريخ"، "سواحنا"، و"ليه طله".

وخلال الحفل، قدّم تامر حسني عدداً من المواهب الغنائية المميزة ممن شاركوه تقديم أغنية "كفاياك أعذار"، والتي نالت استحسان الجمهور.
المصدر: لها
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