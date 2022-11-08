شيرين تعلن تورط شقيقها في مؤامرة بحقها... إليكم بيانها "الهامّ"

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ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تصريحات مدير أعمالها السابق محمد فؤاد المعروف بميمي، بشأن اعتذاره عن عدم استكمال مهمته لصعوبة موقفها حاليا، وشنت أول هجوم على شقيقها محمد عبد الوهاب متبنية الرواية التي سردها حسام حبيب حول اختطافها من داخل منزلها وإيداعها عنوة مصحة نفسية دون رغبتها.وأصدرت شيرين بياناً وصفته بـ"الهام" تم نشره عبر حساب محاميها ياسر قنطوش وقال فيه: نقلاً عن الفنانه شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كامله للرأي العام وتفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو/ ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانه لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانه تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة.أضاف البيان أنها تعرضت "لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من الاشخاص اصدقائه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانت له إتهاماً صريحاً بذلك بالإضافة لإتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الاعلامي عمرو أديب".وأضاف البيان: "وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائناً من كان يسيء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في إستعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.واختتم البيان: وأخيراً تؤكد الفنانه بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سيارته وتوجهت الى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك".