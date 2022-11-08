Advertisement

فنون ومشاهير

شيرين تعلن تورط شقيقها في مؤامرة بحقها... إليكم بيانها "الهامّ"

Lebanon 24
08-11-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1008629-638035077358534770.jpg
Doc-P-1008629-638035077358534770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تصريحات مدير أعمالها السابق محمد فؤاد المعروف بميمي، بشأن اعتذاره عن عدم استكمال مهمته لصعوبة موقفها حاليا، وشنت أول هجوم على شقيقها محمد عبد الوهاب متبنية الرواية التي سردها حسام حبيب حول اختطافها من داخل منزلها وإيداعها عنوة مصحة نفسية دون رغبتها.
Advertisement

وأصدرت شيرين بياناً وصفته بـ"الهام" تم نشره عبر حساب محاميها ياسر قنطوش وقال فيه: نقلاً عن الفنانه شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كامله للرأي العام وتفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو/ ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانه لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانه تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة.

أضاف البيان أنها تعرضت "لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من الاشخاص اصدقائه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانت له إتهاماً صريحاً بذلك بالإضافة لإتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الاعلامي عمرو أديب".

وأضاف البيان: "وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائناً من كان يسيء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في إستعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

واختتم البيان: وأخيراً تؤكد الفنانه بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سيارته وتوجهت الى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك".
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2022-11-08
08:00 | 2022-11-08
05:00 | 2022-11-08
04:11 | 2022-11-08
04:00 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website