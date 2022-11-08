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فنون ومشاهير
محمد الترك يتهم دنيا بطمة وعائلتها بمنعه من رؤية ابنتيه
Lebanon 24
08-11-2022
|
14:00
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وجه المنتج البحريني، محمد الترك رسالة قاسية لزوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة وأسرتها بسبب عدم قدرته على رؤية ابنتيه ليلى روز وغزل.
وأثار الترك حالة من الجدل بعد أن نشر صورة عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بتطبيق إنستغرام، جمعت بينه وبين ابنتيه ليلي روز وغزل من طليقته دنيا بطمة، متهما إياها بحرمانه منهما.
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وعلق محمد الترك على الصورة موجهاً رسالة قاسية لـ دنيا بطمة وأسرتها قائلاً: ""حرمتوني هالضحكة الله يحرم لكم العزيز عليكم" وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل ووكّلت أمري لله أبي بناتي".
وكان المنتج البحريني أكد من قبل أنه لن يتخلى أبدا عن أولاده سواء من زوجته الأولى منى السابر، أو الثانية دنيا بطمة، مشدداً على أنه سيجتمع بهم قريباً.
وقال محمد الترك: "ولا انولدت اللي تقدر تاخد مني أولادي، أنا كنت حابب أكمل الصورة مجموعة. وعزة ما خلق والسموات السبع قادر أجمعهم كلهم، حلا وغفل، عبد الله محمد، وليلى روز، في صورة واحدة تحت جناحي أنا".
وتابع قائلاً: "أقسم بالله من بكرة تكون، شئتوا أم أبيتوا، ولادي اسمهم شو! ولا حلا اسمها حلا منى السابر ولا محمد منى السابر واللي اسمه عبدالله منى السابر واللي عندي من هناك مش اسمها غزل دنيا بطمة ولا ليلى روز دنيا بطمة".
وجاءت كلمات محمد الترك في إشارة منه إلى أن أولاده باسمه وأنه يستطيع في أي وقت جمعهم، وذلك بعد الأزمة التي وقعت بينه وبين زوجته الفنانة المغربية.
المصدر: ليالينا
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