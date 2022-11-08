بيكيه يتنازل عن شروطه.. وينهي خلافه مع شاكيرا

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كشف ممثل عن المغنية الكولومبية شاكيرا في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت لاتفاق مع شريكها السابق جيرارد بيكيه بشأن حضانة طفليهما، بعد انفصالهما هذا العام عقب علاقة استمرت 11 عاماً، على أن تعلن التفاصيل في وقت لاحق.وبحسب صحيفة "لافانغوارديا" المحلية، فإن الاتفاق نص على أن ابنيهما، ميلان البالغ عمره تسعة أعوام، وساشا البالغ عمره سبعة أعوام، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.