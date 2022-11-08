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فنون ومشاهير
بيكيه يتنازل عن شروطه.. وينهي خلافه مع شاكيرا
Lebanon 24
08-11-2022
|
12:00
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كشف ممثل عن المغنية الكولومبية شاكيرا في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت لاتفاق مع شريكها السابق جيرارد بيكيه بشأن حضانة طفليهما، بعد انفصالهما هذا العام عقب علاقة استمرت 11 عاماً، على أن تعلن التفاصيل في وقت لاحق.
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وبحسب صحيفة "لافانغوارديا" المحلية، فإن الاتفاق نص على أن ابنيهما، ميلان البالغ عمره تسعة أعوام، وساشا البالغ عمره سبعة أعوام، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.
ويأتي التوصل لاتفاق بشأن حضانة طفليهما بعد أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم على مستوى المحترفين ورحيله عن برشلونة بعد أيام قليلة، إذ كان اللاعب الإسباني يرفض رحيل طفليه إلى أميركا.
(العربية)
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