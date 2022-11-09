Advertisement

فنون ومشاهير

علاء زلزلي يعود إلى الساحة الفنية بـ"دبكة let’s Go to"

Lebanon 24
09-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1008875-638035764908685963.jpg
Doc-P-1008875-638035764908685963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد الفنان اللبناني علاء زلزلي للساحة الفنية بأغنية جديدة بعنوان "دبكة let’s Go to".

وتميل الأغنية لتقديم الغناء الإيقاعي، هي فكرة وكلمات وألحان إيهاب غيث ومحمد شعث، والتوزيع الموسيقي للموزع فراس عودة. 
Advertisement

تجدر الإشارة إلى أن فريق عمل الأغنية بالكامل من الأردن على صعيد الكلمة واللحن والتوزيع، ويعتبر هذا أول تعاون للفنان علاء زلزلي مع شعراء وملحنين وموزعين أردنيين.
 
وتم تصوير الأغنية في لبنان، وحمل الفيديو كليب توقيع المخرجة جيسيكا هيكل، وظهر فيه علاء بروح شبابية معاصرة، وطاقة إيجابية وحيوية اعتادها جمهوره منذ بداياته وشهرته في التسعينات.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-11-09
04:03 | 2022-11-09
03:40 | 2022-11-09
03:32 | 2022-11-09
02:04 | 2022-11-09
00:29 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website