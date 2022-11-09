



وتميل الأغنية لتقديم الغناء الإيقاعي، هي فكرة وكلمات وألحان إيهاب غيث ومحمد شعث، والتوزيع الموسيقي للموزع فراس عودة.

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تجدر الإشارة إلى أن فريق عمل الأغنية بالكامل من الأردن على صعيد الكلمة واللحن والتوزيع، ويعتبر هذا أول تعاون للفنان علاء زلزلي مع شعراء وملحنين وموزعين أردنيين. عاد الفنان اللبناني علاء زلزلي للساحة الفنية بأغنية جديدة بعنوان "دبكة let’s Go to".وتميل الأغنية لتقديم الغناء الإيقاعي، هي فكرة وكلمات وألحان إيهاب غيث ومحمد شعث، والتوزيع الموسيقي للموزع فراس عودة.تجدر الإشارة إلى أن فريق عمل الأغنية بالكامل من الأردن على صعيد الكلمة واللحن والتوزيع، ويعتبر هذا أول تعاون للفنان علاء زلزلي مع شعراء وملحنين وموزعين أردنيين.

وتم تصوير الأغنية في لبنان، وحمل الفيديو كليب توقيع المخرجة جيسيكا هيكل، وظهر فيه علاء بروح شبابية معاصرة، وطاقة إيجابية وحيوية اعتادها جمهوره منذ بداياته وشهرته في التسعينات.