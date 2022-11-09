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فنون ومشاهير
حسن الرداد وإيمي سمير غانم يتعرّضان لموقف محرج في المطار.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
09-11-2022
|
05:00
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قرر الفنان حسن الرداد أن يأخذ إجازة ويسافر بصحبة زوجته إيمي سمير غانم بعد حضوره العروض الخاصة بفيلمه الجديد " تحت تهديد السلاح" والتي أُقيمت في السعودية والإمارات وأخيراً في مصر.
إلا أن الأمور لم تسر كما أراد حيث تعرض وزوجته لموقف محرج في المطار، عندما وصلا متأخرين عن موعد إقلاع الطائرة، وعدم لحاقهما بها.
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ونشر الرداد عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي في "إنستغرام"، مقطع فيديو قال فيه إنه تأخر عن موعد الطائرة، ولم يحضر في الوقت المناسب... وتابع مازحاً: "الطيارة فاتتني لإني اتأخرت عن ميعادي ولكن إيمي التزمت بموعدها".
المصدر: لها
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