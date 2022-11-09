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فنون ومشاهير

بعد رفض دار الأوبرا ظهور "المطرب النقاش" مع أصالة... كيف علّق هاني شاكر؟

Lebanon 24
09-11-2022 | 11:00
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خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، واستضاف خلال الحلقة الموسيقار الكبير هاني شنودة ومعه المطرب أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش"، عبّر الفنان هاني شاكر عن سعادته الكبيرة بصوت المطرب أحمد سالم، مؤكداً أنه سيشاركه الغناء في حفلته المقبلة.
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وكشف الفنان هاني شاكر عن سروره من مبادرة الموسيقار هاني شنودة الى تدريب "المطرب النقاش" على الغناء، قائلاً: "سعيد بمبادرة هاني شنودة إنه هيمرنه، وهو محتاج شوية تدريب فعلاً، ولكن صوته جميل جداً، وأول ما سمعته بيغني أغنيتي أعجبت بيها جداً بصوته".

وعن رأيه في منع المطرب أحمد سالم من مشاركة الفنانة أصالة الغناء في حفلها ضمن "مهرجان الموسيقى العربية"، قال شاكر: "المسألة مش مسألة إنه هيطلع جنب أصالة، لكن الأوبرا ليها قواعد وموافقات لازم تتعمل، وده حصل معايا، وأنا بقدم المواهب معايا، في ناس أتوافق عليها وناس لا، مش عارف على أي أساس بيوافقوا ولا لا، ومش بدافع عن الأوبرا، وأنا في بداية حياتي طلعت مع نجاة ومجموعة من أهم النجوم".

واختتم هاني شاكر حديثه، موضحاً أن أحمد سالم سيشاركه في أحدث حفلاته في دار الأوبرا، حيث قال: "الأوبرا مش بتشترط إنك يكون عندك تاريخ، وأحمد الحفلة الجاية هقدموا معايا، بعد ما ناخد الموافقة من بدري، وفي قبول لصوته".
المصدر: لها
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