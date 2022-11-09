18
o
بيروت
19
o
طرابلس
10
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد رفض دار الأوبرا ظهور "المطرب النقاش" مع أصالة... كيف علّق هاني شاكر؟
Lebanon 24
09-11-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، واستضاف خلال الحلقة الموسيقار الكبير هاني شنودة ومعه المطرب أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش"، عبّر الفنان هاني شاكر عن سعادته الكبيرة بصوت المطرب أحمد سالم، مؤكداً أنه سيشاركه الغناء في حفلته المقبلة.
Advertisement
وكشف الفنان هاني شاكر عن سروره من مبادرة الموسيقار هاني شنودة الى تدريب "المطرب النقاش" على الغناء، قائلاً: "سعيد بمبادرة هاني شنودة إنه هيمرنه، وهو محتاج شوية تدريب فعلاً، ولكن صوته جميل جداً، وأول ما سمعته بيغني أغنيتي أعجبت بيها جداً بصوته".
وعن رأيه في منع المطرب أحمد سالم من مشاركة الفنانة أصالة الغناء في حفلها ضمن "مهرجان الموسيقى العربية"، قال شاكر: "المسألة مش مسألة إنه هيطلع جنب أصالة، لكن الأوبرا ليها قواعد وموافقات لازم تتعمل، وده حصل معايا، وأنا بقدم المواهب معايا، في ناس أتوافق عليها وناس لا، مش عارف على أي أساس بيوافقوا ولا لا، ومش بدافع عن الأوبرا، وأنا في بداية حياتي طلعت مع نجاة ومجموعة من أهم النجوم".
واختتم هاني شاكر حديثه، موضحاً أن أحمد سالم سيشاركه في أحدث حفلاته في دار الأوبرا، حيث قال: "الأوبرا مش بتشترط إنك يكون عندك تاريخ، وأحمد الحفلة الجاية هقدموا معايا، بعد ما ناخد الموافقة من بدري، وفي قبول لصوته".
المصدر:
لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
Lebanon 24
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
02:45 | 2022-11-09
09/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي "العملاق" يسيطر.. الأمطار لم تنتهِ بعد وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
المنخفض الجوي "العملاق" يسيطر.. الأمطار لم تنتهِ بعد وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
02:29 | 2022-11-09
09/11/2022 02:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
00:29 | 2022-11-09
09/11/2022 12:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
07:30 | 2022-11-09
09/11/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
16:00 | 2022-11-08
08/11/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:30 | 2022-11-09
هل أجبرت شاكيرا بيكيه على اعتزال كرة القدم؟
14:00 | 2022-11-09
هل تغني روبي في "موسم الرياض"؟
08:00 | 2022-11-09
اثناء التصوير.. حادثة خطيرة حصلت مع مسلسل نيللي كريم
06:16 | 2022-11-09
توفي في الحمام.. اليكم اللحظات الأخيرة في حياة المغني المشهور وهذا ما وُجد في منزله!
05:00 | 2022-11-09
حسن الرداد وإيمي سمير غانم يتعرّضان لموقف محرج في المطار.. ماذا حصل؟
04:03 | 2022-11-09
بيلا حديد عارية والكدمات تغطي جسدها.. ماذا حصل معها؟ (صور)
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
09/11/2022 22:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
09/11/2022 22:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
09/11/2022 22:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact