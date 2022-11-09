"الأخبار بإجازة"... هذا ما جمع ليال الإختيار بزميلين لها في دبي (صور)

أعادت الإعلامية ليال الإختيار نشر صورة جمعتها بمقدم البرامج هشام حداد والإعلامي في قناة "الجديد" رامز القاضي.

وكان حداد قد علّق على الصورة كاتباً: "الأخبار بإجازة"، إذ اتخذت الصورة من سهرة في دبي اجتمع فيها الثلاثة بأجواء من المرح.