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فنون ومشاهير

"الأخبار بإجازة"... هذا ما جمع ليال الإختيار بزميلين لها في دبي (صور)

Lebanon 24
09-11-2022 | 02:04
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أعادت الإعلامية ليال الإختيار نشر صورة جمعتها بمقدم البرامج هشام حداد والإعلامي في قناة "الجديد" رامز القاضي.
وكان حداد قد علّق على الصورة كاتباً: "الأخبار بإجازة"، إذ اتخذت الصورة من سهرة في دبي اجتمع فيها الثلاثة بأجواء من المرح.
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