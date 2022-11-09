Advertisement

فنون ومشاهير

بيلا حديد عارية والكدمات تغطي جسدها.. ماذا حصل معها؟ (صور)

Lebanon 24
09-11-2022 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1008942-638035888009297464.jpg
Doc-P-1008942-638035888009297464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثارت عارضة الازياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد جدلًا كبيرًا بين المتابعين وذلك بعدما نشرت صورا لها عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها وهي على سرير المسشفى.

 

وتسببت بيلا بحالة من القلق بين ملايين المتابعين لها حول العالم حيث ظهرت عارية وبحالة مزرية داخل المستشفى.

 

وفي إحدى الصور ظهرت عارية مع إعطاء ظهرها للكاميرا، حيث لم تظهر ملامح وجهها، كاشفة عن وجود العديد من الكدمات التي تغطّي جسدها.

 

 
Advertisement
 
 
 
 
 

كما كشفت بيلا في صورة أخرى ساقها والتي ظهر عليها كدمة كبيرة جداً وكدمات صغيرة، بالاضافة الى انها نشرت صورة ثالثة تحتوي ابرة مليئة بالدم.

 

وتساءل المتابعون حول الأسباب التي أدّت بها الى هذه الحالة، وما إذا كانت تعاني من مشكلة صحية خطيرة.

(البوابة)

المصدر: البوابة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-11-09
03:40 | 2022-11-09
03:32 | 2022-11-09
02:04 | 2022-11-09
02:00 | 2022-11-09
00:29 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website