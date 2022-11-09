بيلا حديد عارية والكدمات تغطي جسدها.. ماذا حصل معها؟ (صور)

أثارت عارضة الازياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد جدلًا كبيرًا بين المتابعين وذلك بعدما نشرت صورا لها عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها وهي على سرير المسشفى.

وتسببت بيلا بحالة من القلق بين ملايين المتابعين لها حول العالم حيث ظهرت عارية وبحالة مزرية داخل المستشفى.

وفي إحدى الصور ظهرت عارية مع إعطاء ظهرها للكاميرا، حيث لم تظهر ملامح وجهها، كاشفة عن وجود العديد من الكدمات التي تغطّي جسدها.

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كما كشفت بيلا في صورة أخرى ساقها والتي ظهر عليها كدمة كبيرة جداً وكدمات صغيرة، بالاضافة الى انها نشرت صورة ثالثة تحتوي ابرة مليئة بالدم.

وتساءل المتابعون حول الأسباب التي أدّت بها الى هذه الحالة، وما إذا كانت تعاني من مشكلة صحية خطيرة.

(البوابة)