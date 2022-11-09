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فنون ومشاهير

اثناء التصوير.. حادثة خطيرة حصلت مع مسلسل نيللي كريم

Lebanon 24
09-11-2022 | 08:00
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للمرة الثانية في أقل من شهرين، تتعرّض ديكورات تخص شركة "العدل غروب" للحريق، فبعد حريق طاول استوديوهات خاصة بالشركة في منطقة المريوطية، تعرض ديكور مسلسل "عملة نادرة" من بطولة نيللي كريم للحريق، حيث تم بناء بلدة كاملة كديكور للعمل وشبّ حريق في قصر من قصور البلد وقد تمت السيطرة عليه سريعاً من دون وقوع خسائر بشرية.
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يُذكر أن مسلسل "عملة نادرة " للفنانة نيللي كريم ينافس في الماراثون الرمضاني 2023، وهو بطولة فردوس عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

المصدر: لها
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