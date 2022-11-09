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فنون ومشاهير

توفي في الحمام.. اليكم اللحظات الأخيرة في حياة المغني المشهور وهذا ما وُجد في منزله!

Lebanon 24
09-11-2022 | 06:16
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 كشف غاري ماداتيان صديق Aaron Carter المقرب عن اللحظة التي وصل فيها إلى منزل آرون بعد وفاته.

وفي لقاء مع ET بنسخته الأميركية، قال: "عندما وصلت إلى هناك، كان المنزل مقفلاً بالكامل، لم ندخل المنزل. الشرطة كانت تجري تحقيقاً وكانت جثته لا تزال في المنزل".
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وتابع: "بعدما أخذوا الجثة من المنزل، سمحوا لعدد قليل من الناس بالدخول، وكنا نريد أن ندخل فقط للتأكد ان كان هناك دماء أو كحول أو أي شيء آخر".

 
واضاف: "دخلت إلى غرفة نومه، كانت الغرفة طبيعية. ثم ذهبت إلى الحمام حيث حوض الاستحمام وكان مليئاً بماء باللون الأصفر".
 
 
كما زعم بأنه رأى عبوات كان آرون يتعاطاها، ولكنه أكد بأنه لم ير ذلك بنفسه.


ويعتقد غاري بأن آرون قد تناول الأدوية ونام في حوض الاستحمام. أعتقد انها حادثة مأساوية، لأنه كان يحب الحياة، ولديه العديد من الخطط.

ولفت إلى أن آرون كان يكافح بشدة وفاة أخته ليزلي كارتر التي ماتت في العام 2012 وذلك في الأسابيع الأخيرة قبل وفاته، كما أنه كان على ما يرام حتى ظهرت قضية حضانة طفله. وتابع "لقد كان حزيناً جداً لأنه لم يستطع رؤية طفله وعقد اجتماعات كثيرة مع محاميه".
 
 
المصدر: et بالعربي
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