هل تغني روبي في "موسم الرياض"؟

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تستعد الفنانة المصرية روبي، لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، المقام حالياً في المملكة العربية السعودية.ومن المقرر أن يقام الحفل الخاص بروبي يوم الخميس الموافق 17 من تشرين الثاني الجاري. وأعلنت روبي عن الحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وأعربت عن شوقها لمقابلة الجمهور السعودي.من ناحية أخرى، انتهت روبي من تصوير فيلم "جروب الماميز" الذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي ويشاركها البطولة غادة عادل وريم مصطفى وبيومي فؤاد.وتدور أحداث الفيلم حول "جروب" على تطبيق الواتس آب خاص بالمدرسة، يتواجد فيه 3 أمهات من 3 طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني "مريم ونادية" (روبي وغادة)، من علاقات سيئة مع أبنائهما، فتقرر "هنا" ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهما للتقريب بينهما وبين أبنائهما، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط، والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال ومن إخراج عمرو صلاح.