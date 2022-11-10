"بطيخة وابن طنط فكيهة".. الحرب الكلامية تشتعل بين حسام حبيب وشقيق شيرين (صورة)

اشتعلت حرب التصريحات بين الفنان حسام حبيب ومحمد عبد الوهاب شقيق شيرين، وذلك على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت المعركة عندما كتب محمد عبد الوهاب على حسابه بـ"فيسبوك" المعروف فيه بـ"kong kong": "حسبي الله ونعم الوكيل تمشي سواق يشتغل معاكى بقاله 22 سنة، صاينك وصاين ولادك، وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب".

Advertisement

وأضاف: "وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى (المدعو) ميمي، اللي من شهر كنتي منزله صورة ليه كاتبه عليها أجدع راجل في مصر".

وتابع: "ياترى بقى بعد كل ده (لوسي ابن طنط فكيهة) اللي انتي معاه من ساعت ما خرجتي في فيلا قرايبه مبسوط".





ورد عليه حسام حبيب برسالة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام".

قال فيه: "زعلان على شلتك يا بطيخة"، لتبدأ حرب جديدة بين طليق شيرين وشقيقها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.