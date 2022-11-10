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فنون ومشاهير
بعدما اصيب بـ"الحبسة الكلامية" وعدم القدرة على فهم الكلام.. هذه تطورات حالة الفنان الشهير الصحية
Lebanon 24
10-11-2022
|
08:00
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أعلن النجم الأميركي سيلفستر ستالون عن استيائه من حالة زميله ومواطنه بروس ويليس الذي اعتزل التمثيل بسبب معاناته من الحبسة الكلامية.
وقال سنالون في تصريحات إعلامية: "يمر بروس بأوقات صعبة حقاً، ويقتلني ذلك. إنّه أمر حزين للغاية". وأضاف: "لقد كان يعيش في معزل عن العالم الخارجي. نقوم بكل ما بوسعنا لنكون إلى جانبه كعائلة قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه دعمهم بالنسبة إليه".
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واختتم بالقول: "كما يقول بروس دائماً: عِش حياتك، ونخطط معاً للقيام بذلك".
يُذكر أن عائلة ويليس كانت قد أعلنت في وقت سابق أن النجم العالمي قد تم تشخيصه بالحبسة الكلامية، وهو ضعف لغوي يؤثر في قدرة الشخص على فهم الكلام، مشيرةً إلى أنه سيتقاعد من التمثيل بعد مسيرة مهنية طويلة امتدت لأكثر من 40 عاماً وتضمنت مشاريع متنوعة.
المصدر: لها
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