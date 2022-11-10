أعلن النجم الأميركي سيلفستر ستالون عن استيائه من حالة زميله ومواطنه بروس ويليس الذي اعتزل التمثيل بسبب معاناته من الحبسة الكلامية.



وقال سنالون في تصريحات إعلامية: "يمر بروس بأوقات صعبة حقاً، ويقتلني ذلك. إنّه أمر حزين للغاية". وأضاف: "لقد كان يعيش في معزل عن العالم الخارجي. نقوم بكل ما بوسعنا لنكون إلى جانبه كعائلة قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه دعمهم بالنسبة إليه".

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