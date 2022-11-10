تصريح ناصيف زيتون عن زفافه: "مين قال رح أعمل عرس!"

ردّ النجم ناصيف زيتون في دردشةٍ مع موقع "فوشيا" على مسألة دخوله القفص الذهبي في عام 2023 كما كان قد صرّح سابقاً، فردّ مازحاً "إذا موعودين بهالشغلة ان شاء الله خير، ادعولنا بالخير".



ولدى قول لمراسلة "بدنا نروح على العرس"، أجاب زيتون مستغرباً "مين قال رح أعمل عرس؟!"، ما طرح تساؤلات عن حقيقة دخوله القفص الذهبي من دون حفل زفاف.

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