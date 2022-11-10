Advertisement

فنون ومشاهير

تصريح ناصيف زيتون عن زفافه: "مين قال رح أعمل عرس!"

Lebanon 24
10-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1009434-638037023577764349.jpg
Doc-P-1009434-638037023577764349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّ النجم ناصيف زيتون في دردشةٍ مع موقع "فوشيا" على مسألة دخوله القفص الذهبي في عام 2023 كما كان قد صرّح سابقاً، فردّ مازحاً "إذا موعودين بهالشغلة ان شاء الله خير، ادعولنا بالخير".

ولدى قول لمراسلة "بدنا نروح على العرس"، أجاب زيتون مستغرباً "مين قال رح أعمل عرس؟!"، ما طرح تساؤلات عن حقيقة دخوله القفص الذهبي من دون حفل زفاف.
Advertisement



 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:30 | 2022-11-10
14:58 | 2022-11-10
14:00 | 2022-11-10
13:29 | 2022-11-10
11:00 | 2022-11-10
10:15 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website