ممثلة شهيرة تهاجم شيرين: "بطلت احترمك وكمان قرفانة منك"

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اثار عدد من النجوم ضجة كبيرة بسبب تصريحات لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ربط بعض المتابعين بينها وبين ازمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مشيرين إلى أنهم قصدوا مهاجمتها بعد خروجها من المستشفى وعودتها الى طليقها الفنان المصري حسام حبيب بحسب الأنباء التي انتشرت.وكان من بين هؤلاء النجوم الممثلة المصرية ياسمين رئيس التي كتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر: "بطلت احترمك وكمان قرفانة منك".