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فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تهاجم شيرين: "بطلت احترمك وكمان قرفانة منك"

Lebanon 24
10-11-2022 | 13:29
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اثار عدد من النجوم ضجة كبيرة  بسبب تصريحات لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ربط بعض المتابعين بينها وبين ازمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مشيرين إلى أنهم قصدوا مهاجمتها بعد خروجها من المستشفى وعودتها الى طليقها الفنان المصري حسام حبيب بحسب الأنباء التي انتشرت.
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وكان من بين هؤلاء النجوم الممثلة المصرية ياسمين رئيس التي كتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر: "بطلت احترمك وكمان قرفانة منك".
 


والممثلة المصرية سمية الخشاب التي كتبت:"اللي يخسر أي حد من أهله عشان أي حاجة في الدنيا يبقى فعلا إنسان محتاج علاج".
والممثلة السورية كندة علوش كتبت:"لو اجتمع الكون كله لمساعدة شخص ما.. عمرهم ما حيقدروا يساعدوه لو هو ماعندوش الرغبة والإرادة انه يساعد نفسه".
المصدر: الجديد
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