ممثلة شهيرة تهاجم شيرين: "بطلت احترمك وكمان قرفانة منك"

بطلت أحترمك وكمان قرفانه منك.
— Yasmin raeis (@yasminraeis) November 10, 2022
بطلت أحترمك وكمان قرفانه منك.
اللي يخسر اي حد من اهله عشان اي حاجه في الدنيا يبقي فعلا انسان محتاج علاج
— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) November 8, 2022
اللي يخسر اي حد من اهله عشان اي حاجه في الدنيا يبقي فعلا انسان محتاج علاج
لو اجتمع الكون كله لمساعدة شخص ما.. عمرهم ما حيقدروا يساعدوه لو هو ماعندوش الرغبة والإرادة انه يساعد نفسه..
— Kinda Alloush (@KindaAlloush) November 8, 2022
لو اجتمع الكون كله لمساعدة شخص ما.. عمرهم ما حيقدروا يساعدوه لو هو ماعندوش الرغبة والإرادة انه يساعد نفسه..