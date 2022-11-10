كرم بورسين إلى مصر.. والسبب؟

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يستعد كرم بوسين بطل "أنت إطرق بابي " لزيارة خاصة إلى مصر خلال الساعات القادمة بحسب ما ذكرته إحدى الصحف التركية.وفي ظل فعاليات مؤتمر المناخ العالمي الذي إنطلق قبل أيام على أرض مصر، بالتحديد في شرم الشيخ، يشارك بوسين ضمن جمعية Yuvamdunya التي تهتم بالمناخ ومشاكل البيئة للحديث عن تغير المناخ والبيئة بإعتباره سفيراً للجمعية.تجدر الإشارة إلى أن إسم كرم بوسين كان قد تصدّر قائمة IMDb، حيث إحتل المركز السادس على مستوى نجوم تركيا للأسبوع الثاني بالمنافسة ضمن أهم نجوم العالم.