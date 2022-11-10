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فنون ومشاهير

كرم بورسين إلى مصر.. والسبب؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 23:00
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يستعد كرم بوسين بطل "أنت إطرق بابي " لزيارة خاصة إلى مصر خلال الساعات القادمة بحسب ما ذكرته إحدى الصحف التركية.

وفي ظل فعاليات مؤتمر المناخ العالمي الذي إنطلق قبل أيام على أرض مصر، بالتحديد في شرم الشيخ، يشارك بوسين ضمن جمعية  Yuvamdunya  التي تهتم بالمناخ ومشاكل البيئة للحديث عن تغير المناخ والبيئة  بإعتباره سفيراً للجمعية.
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تجدر الإشارة إلى أن إسم كرم بوسين كان قد تصدّر قائمة  IMDb، حيث إحتل المركز السادس على مستوى نجوم تركيا للأسبوع الثاني بالمنافسة ضمن أهم نجوم العالم.
 
المصدر: نواعم
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