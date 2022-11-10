وفاة مغنية عالمية بعد عملية استئصال ورم من أنفها! (صور)

توفيت المغنية البرازيلية الشهيرة غال كوستا وهي أحد أبرز أسماء حركة تروبيكاليا الموسيقية الرائدة في ستينات القرن الماضي، عن 77 عاماً، على ما أعلنت ملحقتها الإعلامية.



وقالت غابرييلا كارفالياو: "للأسف، نؤكد نبأ وفاة كوستا" دون إعطاء تفاصيل إضافية.

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