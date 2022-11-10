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فنون ومشاهير

وفاة مغنية عالمية بعد عملية استئصال ورم من أنفها! (صور)

Lebanon 24
10-11-2022 | 14:58
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توفيت المغنية البرازيلية الشهيرة غال كوستا وهي أحد أبرز أسماء حركة تروبيكاليا الموسيقية الرائدة في ستينات القرن الماضي، عن 77 عاماً، على ما أعلنت ملحقتها الإعلامية.

وقالت غابرييلا كارفالياو: "للأسف، نؤكد نبأ وفاة كوستا" دون إعطاء تفاصيل إضافية.
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واضطرت المغنية الشهيرة إلى إلغاء حفلة كانت مقررة في نهاية الأسبوع الماضي ضمن مهرجان في ساو باولو، بعد خضوعها في أيلول الماضي إلى استئصال ورم في الأنف.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إينياسيو لولا دا سيلفا: "غال كوستا كانت من أهم المغنيات في العالم، ومن الفنانات الرئيسيات اللواتي حملن اسم البرازيل وصوتها في العالم أجمع، بلدنا يفقد أحد أعظم أصواته".
 
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