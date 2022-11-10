هل حضر فارس إلى بيروت ليمثل أمام القضاء؟‎‎

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عاد الفنان فارس كرم من قبرص التي وصل اليها آتياً من جولة أميركية- كندية التقى خلالها الجاليات العربية والجالية اللبنانية في أكثر من حفل.وبعد أميركا، وصل كرم الى قبرص حيث كان على موعد مع حفل في احدى الفنادق الشهيرة في قبرص، ليحزم حقائبه ويعود الى بيروت بعد حوالي شهر من الغياب، بالتزامن مع ولادة ابنه "كرم" الذي خاطبه في فيديو من مكان إقامته في كندا مندفعاً بعاطفته نحو البكاء.في السياق، أشارت معلومات "نواعم" إلى أن كرم لن يمثل أمام شعبة جرائم المعلوماتية بسبب الدعوى التي اقامتها المغنية ميريام فارس ضده، وحُكي عن مفاوضات تولاها محامو الفريقين أدت الى التوصل إلى اتفاق بضرورة شطب فارس كرم لتغريدة كتبها واعتبرت مسيئة لميريام فارس.ويُحكى أيضاً عن ختم الملف بين الطرفين، بعد تدخل بعض الوسطاء الذين عملوا على تبريد الاجواء.