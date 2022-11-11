سيلفستر ستالون: تطورات بروس ويليس الصحيّة تقتلني

Advertisement

أعلن النجم الأميركي سيلفستر ستالون عن استيائه من حالة زميله ومواطنه بروس ويليس الذي اعتزل التمثيل بسبب معاناته من الحبسة الكلامية.وقال ستالون في تصريحات إعلامية: "يمر بروس بأوقات صعبة حقاً، ويقتلني ذلك. إنّه أمر حزين للغاية". وأضاف: "لقد كان يعيش في معزل عن العالم الخارجي. نقوم بكل ما بوسعنا لنكون إلى جانبه كعائلة قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه دعمهم بالنسبة إليه".واختتم بالقول: "كما يقول بروس دائماً: عِش حياتك، ونخطط معاً للقيام بذلك".يُذكر أن عائلة ويليس كانت قد أعلنت في وقت سابق أن النجم العالمي قد تم تشخيصه بالحبسة الكلامية، وهو ضعف لغوي يؤثر في قدرة الشخص على فهم الكلام، مشيرةً إلى أنه سيتقاعد من التمثيل بعد مسيرة مهنية طويلة امتدت لأكثر من 40 عاماً وتضمنت مشاريع متنوعة.