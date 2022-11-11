إصابة بطل "حبّ للإيجار" بكورونا للمرة الأولى... وهذا ما سيحصل بمسلسله

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أصيب الممثل التركي باريش أردوتش بفيروس كورونا للمرّة الأولى، وأفادت وسائل إعلام تركية بإنّ بطل مسلسل "ألب أرسلان" شعر بتوعّك قبل توجّهه إلى موقع التصوير، ليتبيّن أنّه مصاب بالفيروس.ويلتزم حاليّا الممثل الشهير بـ"عمر" في العالم العربي بعد دوره في مسلسل "حب للإيجار"، الحجر المنزليّ، متّبعاً البروتوكول الطبّي إلا أن حالته الصحية لا تستدعي القلق.وبسبب مرض أردوتش، فلن تُعرض الحلقة 36 من مسلسل "ألب أرسلان" الإثنين المقبل.