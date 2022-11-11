Advertisement

فنون ومشاهير

إصابة بطل "حبّ للإيجار" بكورونا للمرة الأولى... وهذا ما سيحصل بمسلسله

Lebanon 24
11-11-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1009576-638037509565367719.jpg
Doc-P-1009576-638037509565367719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب الممثل التركي باريش أردوتش بفيروس كورونا للمرّة الأولى، وأفادت وسائل إعلام تركية بإنّ بطل مسلسل "ألب أرسلان" شعر بتوعّك قبل توجّهه إلى موقع التصوير، ليتبيّن أنّه مصاب بالفيروس.
 
ويلتزم حاليّا الممثل الشهير بـ"عمر" في العالم العربي بعد دوره في مسلسل "حب للإيجار"، الحجر المنزليّ، متّبعاً البروتوكول الطبّي إلا أن حالته الصحية لا تستدعي القلق.
Advertisement

وبسبب مرض أردوتش، فلن تُعرض الحلقة 36 من مسلسل "ألب أرسلان" الإثنين المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:45 | 2022-11-11
09:15 | 2022-11-11
08:00 | 2022-11-11
06:23 | 2022-11-11
05:46 | 2022-11-11
05:00 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website