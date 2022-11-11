فيديو لهيفا وهبي يُثير ضجة.. ردت بطريقة مُستفزة على الحملة التي طالتها والجمهور: عيب!

انتشر فيديو للفنانة هيفا وهبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت فيه الجدل، حيث ظهرت فيه وهي تقوم بحركة مسيئة بإصبعها وكأنها ترد على أصحاب حملة التنمر والتشويه التي تعرضت لها مؤخرا وذلك بعد انتشار صورة لها خلال حفلها الأخير في الرياض ظهرت فيها بملامح مشوهة وبتجاعيد جراء الإضاءة السيئة.

وأثار الفيديو جدلا واسعا حيث اعتبر بعض رواد مواقع التواصل ان ما فعلته هيفا مُعيب، وان هذا دليل أن لا ثقة لديها بنفسها.

وكانت هيفا شنت هجوما عنيفا على الحاقدين وعلى كل من ساهم بترويج هذه الصور وتركيبها وذلك عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وقامت هيفا بنشر الصورة التي انتشرت خلال حفلها الأخير في موسم الرياض بالسعودية وكتبت معلقة عليها بأقوى رد: "شو بتقدروا تعملوا اعملوا اكتر اوسخ من هيك بعد ما خلق واللي انتوا عاملينوا فيي وفملامحي هو شبه نفسياتكم الوسخة هيدا لون الحقد الي فيكم هيدي ملامح الشياطين الى جواتكم مش ناقص غير تطلعولي انياب حملة تشويه فاشلة شارك فيها نساء كتار وكمان رجال منسونة اكتر وان كان بتعبر عن شي فهي تعبير عن انكم ولاد كلاب ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام من اول من صور ولعب بخلقتي والباقي إنتوا عارفينه وبالاخر بيجيك واحد عاهر بيقلك مين دیه؟ هي ديه حقيقتها ديه يا ذكر إلي انت وغيرك بتأكلوا عيش لما تجيبوا سيرتها وللبقية تتمة دی " ..