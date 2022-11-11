عمرها 100 سنة ولم تأخذ حبة دواء منذ 80 عاماً.. شاهدوا كيف أصبحت مريم نور في آخر ظهور لها (فيديو)

نشرت الفنانة شمس الكويتية مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر لمريم نور يُعد احدث ظهور لها منذ فترة.

وظهرت مريم نور في الفيديو وهي تجلس في منزلها وتأكل المعجنات، بينما يتواجد الى جانبها شقيقها. كما قالت شمس.

وطلبت شمس منها ان توجه كلمة للمتابعين فقالت مريم نور: "كلنا ايد وحدة من الله".

وارفقت شمس الفيديو بالتعليق الآتي:"مع حبي الابدي وعشق روحي مريم نور تسلم عليكم مريم نور عمرها 100 عام لم تاخذ حبة دوا من 80 عام".

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مع حبي الابدي وعشق روحي #مريم_نور تسلم عليكم جميع مريم نور عمرها 100 عام لم تاخذ حبة دوا من 80 عام 🌺 pic.twitter.com/quyupL5MuJ — #شمس☀️ (@shamsofficial) November 10, 2022

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